Mitternachtskrimi Die Fabrik

Vier Stockwerke, keine Fenster, keine Türen: die Fabrik. Das Gebäude steht leer. Nur die Grundrisse der Maschinen sind noch zu erkennen. Was wurde hier hergestellt? Was ist im Keller? Wie viele Kellergeschosse hat dieses seltsame Gebäude? Wenn dieser alte Kasten mal nicht der geilste Abenteuerparcours ever ist!

Von Martin Heindel