Bei ihren Versuchen, der chaotischen Lage mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Phänomen Herr zu werden, stößt das internationale Forscherteam auf Leben in der Wolke und nimmt Kontakt zu ihr auf.



Der Brite Fred Hoyle (1915 - 2001) war Mathematiker, Astronom und Science-Fiction-Autor ("The Black Cloud" erschien 1957, "A for Andromeda" 1962). Hoyle war bekannt dafür, den herrschenden Lehrmeinungen zu widersprechen. So machte er sich zum Beispiel 1949 in einer Radiosendung über die Urknall-Theorie zur Entstehung des Universums lustig, indem er sie mit dem Begriff "Big Bang" abtat.

Bearbeitung: Hein Bruehl

Regie: Otto Düben

Mit: Horst Frank, Hansjörg Felmy, Hermann Lenschau, Ursula Langrock, Michael Degen, Franz Josef Steffens, Erwin Linder, Hans Quest, Kurt Lieck, Angela Schmid, Wilhelm Pilgram u.a.



Produktion: WDR 1966

Länge: 48'35