Mitternachtskrimi Doberschütz und der Krieg der Generäle

In den letzten Jahren der DDR arbeitet Frank Doberschütz offiziell in der Garderobe der Staatsbibliothek in Ostberlin, inoffiziell aber als Privatdetektiv. Zehn Jahre nach dem Abbruch seines Kriminalistik-Studiums steht auf einmal seine damalige Bekannte Barbara Fischer vor Doberschütz‘ Tür, inzwischen Offizier der Staatssicherheit.

Von Tom Peuckert