Später beginnt sie zu zweifeln: Verhielt sich der Ehemann nicht merkwürdig? Hätte sie 'Todesursache ungewiss' attestieren müssen? An die Polizei will sich Corinna Straub nicht wenden, solange sie keine Gewissheit hat. Sie schnüffelt selbst herum - angefangen in der Wohnung der Maletzkes und im Bestattungsinstitut - und enthüllt dabei eine tragische Lebensgeschichte.

Regie: Beatrix Ackers

Mit: Ulrich Noethen, Christian Grashoff, Thomas Thieme u.a.

DKultur 2017

Länge: ca. 54'

