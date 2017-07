Mit seinem Abschluss der juristischen Fakultät St. Petersburg, inklusive drei Semester in Stuttgart, ist Djukowski ein gelehrter und weitgereister Mann. Er wird seinem bedächtigen Amtsvorgänger schon zu zeigen, wie effizient - weil systematisch - sich so ein Mord aufklären lässt. Ausgerüstet mit messerscharfer Logik sowie mit modernsten kriminalistischen Theorien und Statistiken, treibt Andrej seine Ermittlung zügig voran. Nach der Addition eindeutiger Indizien und Motive scheint nur noch eine Person als Kljausows Mörder in Frage zu kommen. Wenn sich der junge Mann da mal nicht verrechnet hat ...

Regie: Klaus Zippel

Mit Rolf Hoppe, Siemen Rühaak, Marylu Poolmann, Erik Schumann, Günter Zschäckel, Andrea Solter, Ursula Sukup, Bert Franzke, Franziska Troegner und Hans Joachim Hegewald



Produktion: MDR 1994

Länge: ca. 54'