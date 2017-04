Kaum sind die Wissenschaftler Natascha Jegerowa und Gordon Feldmann wieder erwacht, stellen sie verstörende Unregelmäßigkeiten fest: In ihrer Unterwasserwelt kristallisieren alle Substanzen falsch, nämlich in einer Tetragonal-Struktur, und Seifenblasen schillern nicht. Eigentlich müssten die Naturgesetze in der Tiefsee doch genauso gelten wie an Land oder im Andromeda-Nebel. Nach weiteren Versuchen entwickelt Dr. Feldmann eine Hypothese, die erschreckend ist, aber all diese Abweichungen erklären würde: Die Forscher und ihre Umgebung sind lediglich eine Simulation in einem Großcomputer. Ist das möglich? Wenn ja: Was ist mit ihren Originalen geschehen?

Komposition: Klaus Wunderlich

Regie: Andreas Weber-Schäfer

Mit Kornelia Boje, Gerd Baltus, Peter Roggisch, Ingrid Birkholz, Hermann Treusch, Gert Tellkampf, Heinz Jörnhoff, Jochen Nix und Siemen Rühaak



SDR/ WDR 1973

Länge: ca. 54‘