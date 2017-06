Mitternachtskrimi Sizilianische Vesper

Längster Tag. Schwüle Nacht. Die Insel im Mittelmeer ächzt unter den Fremden, die sie wieder einmal in Besitz genommen haben. Nach Normannen, Mauren, Byzantinern, Franzosen, Preußen und Amerikanern sind es diesmal die Touristen. So wird in den Hafenkneipen und auf den Fischerbooten auf erneuten Freiheitskampf gesonnen.

Hörspiel von Paul Barz