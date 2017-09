Jans neue Arbeitsstätte ist der Psychiatrischen Klinik "Sankt Patricia" angegliedert, von den Städtern "Sankt Psycho" genannt. Wie eine Festung ragt das graue Gebäude an der schwedischen Westküste auf. Darin sitzen unter strenger Bewachung die Eltern der Hortkinder und andere Patienten ein, die allesamt entsetzliche Verbrechen begangen haben. Jan hofft, in der Klinik seine Jugendfreundin Rami zu finden. Doch im Hochsicherheitstrakt ist auch der Serienmörder Ivan Rössel weggesperrt, den der Anstaltsleiter als "die Inkarnation des Bösen" bezeichnet. Ivan könnte helfen, Licht ins Dunkel von Jans Vergangenheit zu bringen. Durch geheime Gänge in den modrigen Kellerräumen versucht Jan, zu Ivan ins Innere von "Sankt Psycho" vorzudringen.

Aus dem Schwedischen von Kerstin Schöps

Bearbeitung: Andrea Czesienski

Komposition: Lutz Glandien

Regie: Judith Lorentz

Mit Moritz Grove, Hanna Plaß, Juno Meinecke, Annette Strasser, Jörg Hartmann, Bernhard Schütz, Imogen Kogge, Hansa Czypionka u.a.

Produktion: DKultur 2017

Länge: ca. 54‘