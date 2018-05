Die Autorin und Filmemacherin Mo Asumang spricht sich für einen verstärkten Dialog mit Andersdenkenden aus.

Asumang sagte im Deutschlandfunk, man habe in den vergangenen Jahren überhaupt nicht mit Menschen kommuniziert, die eine rechte Einstellung hatten. "Pegida, AfD, Pöbeleien auf der Straße ist das Ergebnis von Nicht-Kommunizieren." Kommunikation sei eine Chance, dass sich etwas verändere.



Anlass des Gesprächs ist die Eröffnung der Ausstellung "Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen" im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden, die bis zum 6. Januar 2019 zu sehen ist.



Asumang trägt dazu ein Video-Tryptichon bei. Es sei ein Selbstversuch, wie man auf Rassimus reagiert. Dabei ist auf einem Bildschirm eine Abfolge rassistischer Äußerungen zu sehen, auf zwei weiteren Asumang selbst und ein Aussteiger. Während Beobachter auf die Pöbeleien achten, kommen die beiden Personen zusammen. Für Asumang symbolisiert das die Frage, ob man sich auf die Negativität der Pöbeleien konzentriere oder ob man in der Lage sei, auch das Positive zu sehen, dass man aufeinander zugehen könne.



Mo Asumang hatte sich nach einer Morddrohung im Lied einer Neonazi-Band entschieden, die Menschen zu treffen, die sie wegen ihrer Hautfarbe ablehnen. Diese Begegnungen und Interviews mit Rassisten und Neonazis hielt sie in zwei Dokumentarfilmen und in dem Buch "Mo und die Arier. Allein unter Rassisten und Nazis" fest.

