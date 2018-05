Bundesfamilienministerin Giffey hat ein 20-Millionen-Euro-Projekt gegen Mobbing an Schulen angekündigt.

Mobbing sei an vielen Schulen ein großes Problem, sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". Zum kommenden Schuljahr sollen demnach 170 zusätzliche Experten Lehrer unterstützen. Es gehe darum, Frauen und Männer zu finden, die in der Jugendsozialarbeit ausgebildet seien und oft selbst einen Migrationshintergrund hätten. Dies sei auch ein Beitrag zur Integration. Giffey betonte, sie halte nichts davon, immer neue Projekte mit einer Fokussierung auf bestimmte Gruppen aufzusetzen - in der Erwartung, dadurch gelinge Integration. Anti-Aggressionstraining nur für türkischstämmige Jugendliche oder Berufsorientierung nur für arabische Frauen bringe nichts.

