Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert Bundeskanzlerin Merkel auf, sich für ein Ende von Diesel- und Benzinmotoren in Pkw einzusetzen.

Dringend notwendig sei ein Gesetzentwurf zum mittelfristigen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, heißt es in einem Brief von Greenpeace-Geschäftsführer Hipp an Merkel, aus dem das "Handelsblatt" zitiert. Darin kritisiert Hipp auch den für Dienstag geplanten Diesel-Gipfel in Berlin, weil dort - so wörtlich - "Wiederbelebungsversuche einer sterbenden Antriebstechnik" im Mittelpunkt stünden.



Bundesumweltministerin Hendricks trifft sich heute in Wolfsburg mit VW-Chef Müller. In dem Gespäch geht es nach Angaben eines Ministeriumssprechers um Elektroantriebe und die Mobilität der Zukunft.