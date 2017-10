Vor der Rede des Chefs der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, wächst in Europa die Sorge vor den Auswirkungen einer möglichen Unabhängigkeitserklärung.

Der österreichische Finanzminister Schelling sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg, die Folgen seien kaum abzuschätzen. Zugleich betonte Schelling, dass es sich bei dem Konflikt um eine innerspanische Angelegenheit handele. Der spanische Minister de Guindos betonte, es gebe eine große Unterstützung für die Position seiner Regierung.



Ministerpräsident Rajoy hatte zuvor bekräftigt, dass eine Abspaltung Kataloniens verfassungswidrig sei und nicht hingenommen werde. Es wird damit gerechnet, dass Puigdemont heute Abend im Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit der Region ausrufen könnte. Vor dem Parlament postierten sich örtliche Polizeikräfte, weil mit Protesten von Gegnern und Befürwortern einer Abspaltung gerechnet wird. Auch vor anderen öffentlichen Gebäuden wurden Sicherheitskräfte postiert.



Die spanische Zeitung "El País" berichtet, Kataloniens Regionalregierung habe die Konfrontation mit der Zentralregierung in Madrid bereits seit 2015 geplant. Sie beruft sich dabei auf ein Dokument, das von der Polizei bei einer Hausdurchsuchung im katalanischen Wirtschaftsministerium sichergestellt worden sein soll.