Die Haltung der USA gegenüber Nordkorea ist nach den Worten von UNO-Botschafterin Haley unverändert.

Bedingung für mögliche Gespräche sei ein Ende der Waffentests, betonte Haley in einem Interview mit dem US-Sender ABC. - Gestern hatte Präsident Trump seine grundsätzliche Bereitschaft zu einem Gespräch mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un erklärt. Er hätte kein Problem damit, per Telefon mit Kim zu reden, sagte Trump vor Journalisten in Camp David.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.