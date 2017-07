Bundesverkehsminister Dobrindt setzt auch nach dem Urteil zu möglichen Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge weiter auf Nachbesserungen durch die Hersteller.

Wenn man die Möglichkeit habe, den Ausstoß von Stickoxiden an der Quelle zu reduzieren, sollte man das auch tun, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf den Diesel-Gipfel von Bund, Ländern und Autobranche in der kommenden Woche. Wenn bei dem Treffen weitere Nachrüstungen beschlossen würden, müssten diese natürlich von der Autoindustrie finanziert werden.



Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte am Vormittag einer Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben und das Land Baden-Württemberg verpflichtet, mehr für den Gesundheitsschutz der Bürger zu tun. Fahrverbote seien dabei das wirksamste Mittel. Bundesumweltministerin Hendricks begrüßte das Urteil.