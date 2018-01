Die SPD strebt offenbar im Fall einer Regierungsbildung mit der Union die Einrichtung eines Bundeskulturministeriums an.

Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios wollen die Sozialdemokraten mit einer entsprechenden Forderung in mögliche Verhandlungen über eine Große Koalition gehen.



Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Högl sagte, nach der Schaffung des Amts eines Bundesbeauftragten für Kultur und Medien im Kanzleramt sei dies der nächste konsequente Schritt.



Das Amt der Bundesbeauftragten hat derzeit die CDU-Politikerin Grütters inne. Sie sitzt zwar am Kabinettstisch, hat aber keinen Ministerrang.



Der Deutsche Kulturrat hatte in der Vergangenheit immer wieder die Einrichtung eines für Kulturpolitik zuständigen Ministeriums gefordert.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.