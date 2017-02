Seit fast 90 Jahren ist Opel in Besitz von General Motors, aber die Marke mit dem Blitz im Logo steht für ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Modelle wie Kapitän und Admiral symbolisieren das deutsche Wirtschaftswunder in den 50er- und 60er-Jahren wie sonst vielleicht noch der VW Käfer.

Doch seit mehr als 30 Jahren ist mit Opel in Europa aus Sicht des Mutterkonzerns GM kein Staat mehr zu machen. Unter Druck durch die Konkurrenz geraten, schlichen sich Qualitätsmängel ein, das Image litt. Hinzu gesellten sich schwere strategische Fehler und die sind durchaus Detroit anzulasten: Der Opel-Vorstandsposten entwickelte sich zum Schleudersitz, die Modelle waren am Geschmack der Kunden vorbei entworfen, im wichtigen - und riesigen - Automarkt China durfte Opel nur begrenzt seine Wagen verkaufen. 2009 die geplante Abspaltung von GM, die doch nicht kam. Und wenige Jahre später: Die Schließung des Werkes in Bochum. Das Resultat des ganzen Hin und Hers: Seit dem Jahr 2000 hat Opel nur Verluste geschrieben, rund 15 Milliarden Dollar hat GM im Europageschäft versenkt.

Und jetzt auch noch der Brexit: Eigentlich sollte Opel 2016 erstmals wieder schwarze Zahlen schreiben. Aber die Währungsturbulenzen verhagelten die Bilanz, am Ende war die Summe unterm Strich doch wieder: rot.

Peugeot sollte sich den Kauf gut überlegen

Vielleicht hat General Motors jetzt endgültig die Nase voll von den Europäern. Warum also nicht die defizitäre Tochter zum Kauf anbieten - wo doch die Franzosen eine engere Kooperation mit dem schon bekannten Produktionspartner ausloten?

Die unterdessen sollten sich einen Kauf gut überlegen. Vielleicht will man der Konkurrenz von Renault Marktanteile abjagen. Aus Paris hieß es nur: Ziel aller Überlegungen sei es, die Ertragskraft von PSA zu steigern. Aber kann das gelingen?

Beide Konzerne strotzen nicht eben vor wirtschaftlicher Gesundheit. Opel nicht, wie ausgeführt. Aber auch Peugeot Citroën hat noch vor wenigen Jahren Milliardenverluste eingefahren und musste schließlich 2014 mit Staatsgeldern gerettet werden. Fast ein Sechstel des Konzerns gehört seither Frankreich - ein Land, in dem sich die Politik sowieso eher mehr als weniger in die Wirtschaft einmischt.

Sowohl Opel als auch Groupe PSA müssen sparen

Vielleicht können zwei Autobauer, die eh schon kooperieren, tatsächlich zusammen ein bisschen effizienter arbeiten. Indem sie ihre Autos auf das gleiche Grundgerüst stellen zum Beispiel. Aber sowohl Opel wie auch die Groupe PSA sind noch lange nicht fertig mit sparen. Und sparen - das heißt oft Stellenabbau. Turbulenzen wie der Brexit könnten die Probleme noch verschärfen. Ein neuer Eigentümer, dem vor allem französische Arbeitsplätze am Herzen liegen dürften, könnte da der Anfang vom Ende einer deutschen Wirtschaftsgeschichte sein.

Silke Hahne (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Silke Hahne, Jahrgang 1987, hat in Münster und Leipzig Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus studiert, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Sie war Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, anschließend Volontariat beim Deutschlandradio. Sie arbeitet in der Deutschlandfunk-Redaktion "Wirtschaft und Gesellschaft".