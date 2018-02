Russische Politiker haben die Anklage mehrerer Landsleute in den USA wegen Beeinflussung des dortigen Präsidentschaftswahlkampfes zurückgewiesen.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Sluzki, sagte, die Vorwürfe erinnerten an eine Hollywood-Komödie und seien Teil einer russlandfeindlichen Kampagne. Der Außenpolitiker Kossatschow erklärte, die USA schadeten sich damit nur selbst. Einzelpersonen sei es gar nicht möglich, einen derartigen Einfluss auf das amerikanische System auszuüben.



Der US-Sonderermittler Mueller hatte gestern seine Anklageschrift gegen 13 russische Staatsbürger und drei russische Organisationen vorgelegt. Sie sollen von 2014 an mit falschen amerikanischen Identitäten in sozialen Netzwerken in die US-Politik eingegriffen und die Kampagne des damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump unterstützt haben.



Trump sprach von "weit her geholten Theorien".

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.