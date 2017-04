Vielleicht ist es sogar gut, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Das Parlament soll die vielfältigen politischen Einstellungen der Bürger wiederspiegeln, sie sichtbar machen. Die neue Partei muss sich dann im parlamentarischen Geschäft beweisen, muss fachlich Stellung beziehen zu Fachthemen, die von Außenpolitik über Umweltschutz bis zur Sozialpolitik reichen. Und ihre Positionen verteidigen.

Soweit zur Demokratietheorie.

Das andere ist die Ausführung. Heißt konkret: Wie gestaltet die AfD ihre Anwesenheit im Parlament, was macht sie selbst daraus?

Rein formal wird sie erst mal auf der Oppositionsbank Platz nehmen, denn keine der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien will mit ihr koalieren. Zudem hat die AfD selbst gesagt, dass man mit Zitat "diesen Figuren" – Meuthen meinte Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Schulz - kein Regierungsbündnis eingehen wolle.

Oppositionsbänke sind hart

Natürlich heißt es, frei nach Ex-SPD-Chef Franz Müntefering "Opposition ist Mist". Und ja, Oppositionsbänke sind hart. Hört man auf die Tonlage des Parteitags, dann kann man davon ausgehen, dass die harten Oppositionsbänke des Bundestags zur Bühne der AfD werden. Die Plenarreden im scharfem Ton der Opposition, Häppchen daraus werden weitergetragen in die sozialen Netzwerke, wo die AfD direkt mit ihren Anhängern kommunizieren kann.

Die frisch gekürte Spitzenkandidatin Alice Weidel, die mit dem Label "wirtschaftsliberal" belegt wird, forderte nach ihrer Nominierung, die Political Correctness auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Und endlich echte Oppositionsarbeit zu machen.

Während der kurzen Rede des Spitzen-Kandidaten- Kollegen Alexander Gauland setzten die Delegierten zu Sprechchören an "Merkel muss weg."

Mit diesem Ton geht die AfD also in den Wahlkampf und bald auch ins Parlament. Und die Frage für parlamentarische Beobachter ist: Werden die Bundestags-Debatten dadurch am Ende interessanter, weil leidenschaftlicher? Oder wird ein neuer Ton der Feindseligkeit und Provokation Einzug halten in das deutsche Parlament? Gerechtfertigt durch das Ablehnen der Political Correctness?

Die AfD hat ein Wahlprogramm verabschiedet, in dem sie sich auf konservative Einwanderungs- und Familienpolitik konzentriert, viele andere Bereiche aber auch abdeckt und immer die deutsche Identität und Kultur betont.

Aber reicht das? Der Bundestag ist ein Arbeitsparlament. Die Facharbeit liegt in den Ausschüssen. Hier werden die Feinheiten der Gesetzesentwürfe zwischen den Abgeordneten verhandelt. Die Sitzungen sind teilweise öffentlich. Sind hier Abgeordnete nicht inhaltlich sattelfest gehen sie unter.

Wo, wenn nicht hier, lässt sich Max Webers Charakterisierung des politisch-parlamentarischen Handelns als das langsame Bohren harter Bretter besser sehen als in den Fachausschüssen?

Die AfD wird aber ab dem Einzug in den Bundestag permanent Antworten darauf formulieren müssen, wie sich die deutsche Identität beim Hochwasserschutz am besten schützen lässt oder wie die deutsche Kultur beim Thema Ghettorenten am besten zum Tragen kommt. Um nur zwei Tagesordnungspunkte der kommenden Sitzungswoche zu nennen.

Nur "Merkel muss weg" zu rufen, wird auf Dauer nicht reichen

Und noch eine Frage taucht auf, die vor allem die anderen Oppositionsparteien um den Schlaf bringen könnte: bestimmte Oppositionsrechte sind an eine Mindestzahl von Abgeordneten gebunden. Ein Untersuchungsausschuss, mit der man der Regierung wunderbar auf die Nerven gehen kann, kann nur eingerichtet werden, wenn ein Viertel aller Abgeordneten zustimmen. Wird es dann eine Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion geben?

Die Linkspartei, derzeit Oppositionsführerin versucht sich in Gelassenheit. Der AfD fehle schlicht die inhaltliche Kompetenz, glaubwürdige Oppositionsarbeit zu machen.

Die Zeitschrift für Parlamentsfragen, die die Fortentwicklung deutscher Parlamente wissenschaftlich begleitet, hat im Hinblick auf die AfD-Fraktionen in den Landtagen darauf hingewiesen, dass viele Abgeordnete vorher keinerlei politische Erfahrung hatten, quasi "Training on the job" im Parlament machen mussten.

Meinungspluralismus oder Frontalangriff? Einbindung oder Konfrontation? Beide Szenarien sind nach dem Einzug der AfD in den Bundestag möglich. Und die AfD hat es zu einem großen Teil selbst in der Hand, wie dieser Schritt für sie ausgeht. Nur "Merkel muss weg" zu rufen, wird auf Dauer nicht reichen.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.