Die Unternehmenspolitik von Rosneft sei schädlich für Russlands Entwicklung, meint Kluge. Rosneft spiele in der russischen Politik eine zentrale Rolle. Der Chef des Unternehmens, Igor Setschin, sei bereits seit Jahrzehnten ein enger Vertrauter Wladimir Putins. Das Unternehmen gehe zudem aggressiv gegen Wettbewerber vor. So sei der Teil eines konkurrierenden Konzerns vom Staat enteignet worden - nur um dann von Rosneft - einem Staatskonzern - "privatisiert" zu werden. "Das zeigt, welchen Einfluss Rosneft in Russland hat. Und das ist nur möglich, weil Setschin Putins Vertrauter ist", sagte Kluge. Setschin sei schon immer der zweite Mann hinter Putin gewesen.

Die Person Gerhard Schröder ist für Kluge aus zwei Gründen interessant für das Unternehmen: Einmal sei Schröder Setschin bestimmt gewogener als der bisherige Aufsichtsratschef Andrej Belousov. Zudem könne Schröder auch für die ausländischen Investoren interessant sein.