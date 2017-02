Ein Hütchenspieler ist er, meint CDU-Mann Wolfgang Bosbach. Als Staatspräsident besteigt Recep Tayyip Erdogan die Maschine nach Deutschland, als Privatmann agitiert er vor Landsleuten für sein Referendum, als Staatsmann wird er nach einer Begegnung mit der Kanzlerin wieder zurückfliegen. Ja, so könnte es laufen, auch wenn das Auswärtige Amt heute betont, es gebe noch gar keinen Besuchswunsch des türkischen Staatschefs.

So gern wir ihm verbieten würden, auf deutschem Boden Propaganda zu betreiben - rechtlich dürfte das kaum möglich sein, und moralisch wäre es verwerflich. Wir müssen es - und ihn - aushalten, solange er sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt. Möglicherweise ist der Preis hoch. Denkbar, dass die knapp anderthalb Millionen in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken das Zünglein an der Waage sein werden.

Sie könnten den Ausschlag für den Ausgang des Verfassungsreferendums im April geben. Sie könnten es in der Hand haben, dass die Pressefreiheit in der Türkei weitgehend abgeschafft wird. Und doch sagt der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar gegenüber unserem Sender völlig zu Recht: Lasst Erdogan kommen, lasst ihn vor seinen Landsleuten agitieren.

Hoffnungen dürfen wir auf die Türkische Gemeinde in Deutschland setzen

Deutschland kann nicht Presse- und Versammlungsfreiheit in der Türkei einfordern und dem türkischen Präsidenten in Deutschland den Mund verbieten. So sehr Christdemokrat Wolfgang Bosbach oder auch Nordrhein-Westfalens sozialdemokratischer Innenminister Ralf Jäger davor warnen, uns innertürkische Konflikte doch bitte nicht ins Land zu holen: Wir können und dürfen dem Autokraten aus Ankara nicht mit seinen Mitteln begegnen, sondern nur mit der Offenheit der Demokratie.

Hoffnungen dürfen wir auf die Türkische Gemeinde in Deutschland setzen, die ankündigt für ein Nein zum Referendum zu werben. Weniger können wir wohl von der Kanzlerin erwarten. Angela Merkel wird alles daran setzen, den Flüchtlingsdeal mit Erdogan nicht aufs Spiel zu setzen, mit allzu deutlicher Kritik am türkischen Präsidenten ist da kaum zu rechnen. Sollte sich zudem bewahrheiten, dass der BND in großem Maße Journalisten im Ausland ausspioniert hat, wie heute gemeldet, wird es für sie noch einmal schwieriger.

Trotzdem ist Merkel gefordert: Dass Türken in Deutschland ausgegrenzt und eingeschüchtert, dass regierungskritische Journalisten auch hier bedroht und bespitzelt werden, darf von Berlin nicht hingenommen werden. Da sind mehr als deutliche Worte gefragt, wir müssen ihn reden lassen, aber wir dürfen uns eben auch nicht vorführen lassen – von Erdogan, dem Taschenspieler, der sich gerade zum Diktator mausert.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.