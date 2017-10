Nach dem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mehr als 200 gestiegen.

Die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen, weil noch immer viele Menschen vermisst werden. Die Zahl der Verletzten wird ebenfalls mit weit mehr als 200 angegeben. Der Attentäter hatte sich auf einer belebten Kreuzung in einem Lastwagen in die Luft gesprengt. Die Regierung macht die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich. Es handelt sich um einen der schwersten Anschläge in der Geschichte des Landes.