Nach dem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mehr als 270 gestiegen.

Etwa 300 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter hatte sich auf einer belebten Kreuzung in einem Lastwagen in die Luft gesprengt. Die Regierung macht die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich. Es handelt sich um einen der schwersten Anschläge in der Geschichte des Landes. UNO-Generalsekretär Guterres sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und rief dazu auf, Terrorismus und Extremismus in Einheit entgegenzutreten.