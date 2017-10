Nach dem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mehr als 270 gestiegen.

Nach Angaben der Behörden wurden etwa 300 weitere verletzt. Der Attentäter hatte sich am Samstag auf einer belebten Kreuzung in einem Lastwagen in die Luft gesprengt.

Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Die somalische Regierung macht die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich, die in dem Land am Horn für Afrika einen sogenannten Gottesstaat mit strenger Auslegung des islamischen Rechts errichten will.