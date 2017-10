Bei einem schweren Selbstmordanschlag im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben der Polizei mehr als 20 Menschen getötet worden.

Zudem seien rund 40 Menschen verletzt worden. Der Anschlag wurde offenbar mit einem Lkw verübt, der mit Sprengstoff beladen war. Der Attentäter sprengte das Fahrzeug an einer belebten Kreuzung in der Nähe eines Hotels in die Luft. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt.