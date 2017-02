Mogadischu Mindestens 34 Tote bei Anschlag

Bei einem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte die Polizei mit. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben. Den Angaben zufolge detonierte an einem Marktplatz ein Sprengsatz in einem Fahrzeug. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. In dem ostafrikanischen Land verübt die radikal-islamische al-Shabaab-Miliz immer wieder Anschläge. Sie kämpft für die Errichtung eines Gottesstaats.