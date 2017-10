Die Zahl der Toten nach dem Selbstmordanschlag im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist auf über 50 gestiegen.

Nach Angaben der Polizei wurden zudem rund 80 Menschen verletzt. Die meisten Opfer seien Zivilisten. Der Anschlag wurde mit einem Lkw verübt, der mit Sprengstoff beladen war. Die Detonation erfolgte an einer belebten Kreuzung in der Nähe eines Hotels. Durch die Kraft der Explosion wurden zahlreiche Gebäude beschädigt. Lokale Sicherheitskräfte vermuten die Terrormiliz Al-Shabaab hinter der Tat.



Die mit Al-Kaida in Verbindung stehenden Militanten wollen am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Gruppe.