Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehr als 50 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei wurden rund 80 weitere verletzt. Der oder die Täter hatten einen mit Sprengstoff beladenen Lkw an einer belebten Kreuzung in der Nähe eines Hotels zur Explosion gebracht. Durch die Wucht der Detonation wurden zahlreiche Gebäude beschädigt. Lokale Sicherheitskräfte vermuten die Terrormiliz Al-Shabaab hinter der Tat, die am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten will.