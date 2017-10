Bei dem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind jüngsten Berichten zufolge mehr als 90 Menschen getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden heute früh mehrere Leichen aus den Trümmern beschädigter Gebäude geborgen. Die Zahl der Verletzten wird inzwischen mit gut 120 angegeben. Der Attentäter hatte sich gestern auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in einem Lastwagen in die Luft gesprengt.



In Somalia kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die Terrormiliz Al-Shabaab, die einen sogenannten Gottesstaat in dem Land am Horn von Afrika errichten will.