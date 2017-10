Nach dem gestrigen Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu steigt die Zahl der Toten.

Die Polizei teilte mit, dass sie schwankende Angaben aus den Krankenhäusern erhalte. 137 Tote könnten bestätigt werden. Man rechne aber mit weiteren Opfern, da mindestens 300 Menschen verletzt wurden, viele davon schwer. Der Attentäter hatte sich auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in einem Lastwagen in die Luft gesprengt. Die Regierung macht die Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich. Es handelt sich um einen der schwersten Bombenanschläge in der Geschichte Somalias.