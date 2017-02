Mogadischu Zahlreiche Tote bei Anschlag

Mindestens 14 Tote durch Anschlag in Somalia

Bei einer Explosion in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es offenbar viele Todesopfer gegeben.

In Berichten ist von bis zu 35 Toten die Rede. Mindestens ebenso viele Menschen erlitten Verletzungen. Nach Angaben der Polizei detonierte ein Sprengsatz in einem Fahrzeug an einer Kreuzung. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. In dem ostafrikanischen Staat Somalia verübt die islamistische al-Shabaab-Miliz immer wieder Anschläge. Die Terrorgruppe kämpft für die Errichtung eines Gottesstaats.