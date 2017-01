JAZZ LIVE

Dienstag

21.05-22.00h

7.2.

Dorantes & Garcia-Fons

David Peña Dorantes - Piano

Renaud Garcia-Fons – Kontrabass

Beethovenhaus Bonn, Kammermusiksaal, 1. Dezember 2016, Teil 1

mit Harald Rehmann

(Teil 2 in ON STAGE am 31. März 2017)

14.2.

Tomasz Stanko "New York Quartet"

Tomasz Stanko – Trompete

David Virelles – Piano

Thomas Morgan – Kontrabass

Gerald Cleaver – Schlagzeug

Jazzdor/Jazzpassage Offenburg, 15. November 2014

mit Karl Lippegaus

21.2.

Anke Helfrich Trio & Tim Hagans

Anke Helfrich – Piano

Martin Wind – Kontrabass

Jonas Burgwinkel – Schlagzeug

Tim Hagans – Trompete, Rezitation

Jazzbaltica Niendorf, 26. Juni 2016

mit Karsten Mützelfeldt

28.2.

Matthias Schriefl Multiorchester

Matthias Schriefl – Trompete, Flügelhorn, Tuba, Gesang etc.

Christian Grässlin, Johannes Schneider – Trompete, Flügelhorn

Johannes Lauer, Roman Sladek, Michl Engl – Posaune, Euphonium, Cimbasso, Tuba etc.

Peter Heidl, Martin Gasser, Gregor Bürger – Saxophone, Flöten, Klarinetten, Fagott etc.

Simon Rummel – Piano, Orgel, el. Keyboards

Sebastian Merk – Gitarre, el. Keyboards, Perkussion

Alex Morsey – Bass, Tuba, Sousaphon, Gesang

Bodek Janke – Schlagzeug, Perkussion, Gesang

Tamara Lukasheva – Gesang

Rudolstadt Festival, 10. Juli 2016

Mit Jan Tengeler





JAZZFACTS

Donnerstag

21.05-22.00h



2.2.

Begegnung mit dem französischen Pianisten Paul Lay

von Karl Lippegaus

9.2.

Neues von der Improvisierten Musik

mit Karsten Mützelfeldt

16.2.

Der mit dem Metrum tanzt

Portrait des Schlagzeugers Dejan Terzic

von Thomas Loewner

23.2.

"Du mußt Reibung ertragen!"

Die Improvisationen der Pianistin Julia Kadel

vorgestellt von Michael Kuhlmann





MILESTONES - JAZZKLASSIKER

Freitag, 22.05-22.50h

17.2.

Stanley Clarke "Stanley Clarke" (1974) & "Journey To Love" (1975)

mit Harald Rehmann



RADIONACHT-KLANGHORIZONTE

Samstag, 1.05-6.00h

18.2.

Neuland: Colin Vallon, The Necks, Craig Taborn u.a.

Nahaufnahme: "Blue Sun" - die Soloalben des Gitarristen und Pianisten Ralph Towner

Zeitreise: Glenn Jones, Sun Ra, Angelo Badalamenti u.a.

mit Michael Engelbrecht