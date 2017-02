Dicht bei Mond und Mars steht zudem noch Uranus, der siebte Planet im Sonnensystem. Er befindet sich etwas rechts unterhalb von Mars, ist allerdings nur mit einem Fernglas zu sehen.

Die drei leicht zu beobachtenden Himmelskörper sind Gesteinskugeln. Unser Mond verfügt über keine Atmosphäre. Mars hat eine dünne Kohlendioxid-Atmosphäre und die Gashülle der Venus, in der außer Kohlendioxid auch viel Schwefelsäure vorkommt, ist fast hundertmal dichter als die Erdatmosphäre. Uranus dagegen ist ein Gasriese, der nur tief im Innern einen festen Kern hat. Er ist mit Abstand am weitesten von der Erde entfernt. Daher ist er auch so leuchtschwach am Himmel, obwohl sein Durchmesser viermal größer ist als der der Erde.

Der Gasplanet Uranus steht heute Abend zwischen Mond und Mars. (NASA)

Venus hat etwa Erdgröße, Mars ist nur halb und der Mond gar nur ein Viertel so groß. Doch diese drei Himmelskörper sind uns recht nah – und daher gut zu sehen. Es ist das vorerst letzte Mal, dass sich das leuchtende Trio aus Mond, Mars und Venus am Abendhimmel zeigt. Wenn die Mondsichel am 30. März wieder in dieser Himmelsregion steht, ist Mars zwar noch da – aber Venus ist dann bereits an den Morgenhimmel gewechselt. Ende März nimmt für kurze Zeit Merkur ihren abendlichen Platz ein.