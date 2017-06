In der Mongolei muss eine Stichwahl über den künftigen Präsidenten entscheiden.

Beim gestrigen ersten Wahlgang erzielte der Kandidat der oppositionellen Demokratischen Partei, Battulga, 38,1 Prozent der Stimmen. In der Stichwahl tritt er gegen den Kandidaten der regierenden Volkspartei, Enkhbold, an, der nach Angaben der Wahlkommission in Ulan Bator mit 30,3 Prozent der Stimmen knapp den zweiten Platz erreichte.