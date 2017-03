Wahnsinnig erfolgreich also ist der Monobloc - und unter Designfreunden verhasst, denn es ist natürlich auch der Inbegriff billiger Massenware. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein widmet dem Monobloc ab heute eine Ausstellung. Die Eröffnungsrede hielt der Fan und Fachmann Jens Thiel. Im Corsogespräch erzählt er, wie der Plastikstuhl zum Klassiker wurde und welche Kulturunterschiede sich in der Farbwahl widerspiegeln.

