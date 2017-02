Die Ehefrau muss der Wissenschaft, Konrads Gehörstudie, geopfert werden ... Gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler Felix Römer inszenierte Philipp Preuss den frühen Bernhard-Roman 2014 als Einpersonenstück für die Berliner Schaubühne. Fürs Radio adaptierte Christian Lerch die Bühnenversion zu einem Hörspiel: voller beklemmender Konsonanten, Vokale, Lautkonstellationen und mörderischer Stille.

Bearbeitung: Philipp Preuss und Christian Lerch

Regie: Christian Lerch

Mit Felix Römer



Produktion: ORF 2015

Länge: 47'37

Thomas Bernhard, geboren 1931 in Heerlen/Niederlande, starb 1989 in Gmunden/ Oberösterreich. Er zählt zu den bedeutendsten österreichischen Schriftstellern und wurde unter anderem 1970 mit dem Georg-Büchner-Preis und 1972 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der Suhrkamp Verlag publiziert eine Werkausgabe in 22 Bänden.