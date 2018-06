Der Geschäftsführer von Bayer Deutschland, Schramm, hat die Monsanto Übernahme gegen Kritik verteidigt.

So sei die Artenvielfalt keineswegs gefährdet. Schramm sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), da Bayer lediglich 25 Prozent der Marktanteile habe, könnten die Landwirte auch in Zukunft frei wählen, welche Produkte sie kaufen wollten. Der ökologische Landbau habe durchaus seine Berechtigung. Allerdings könne es seiner Ansicht nicht rein ökologischen Anbaumethoden nicht gelingen, die Weltbevölkerung zu ernähren.



Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast betonte dagegen, die Bauern brauchten nicht mehr Pflanzenschutzmittel, sondern Zugang zu Land, Wasser und Saatgut. Sie sagte im Deutschlandfunk, Monsanto produziere Chemiekalien, die alles außer dem patentierten Saatgut vernichteten. Das reduziere die Artenvielfalt und widerspreche dem Klimaschutz.



Mit dem Kauf von Monsanto steigt Bayer zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Der Abschluss zu einem Kaufpreis von 63 Milliarden Dollar ist für heute geplant. Monsanto steht vor allem wegen des Pestizids Glyphosat in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.