In Frankreich ist der Mont-Saint-Michel in der Normandie nach einer Drohung evakuiert worden.

Wie der Sender "France Info" unter Berufung auf Sicherheitskräfte berichtet, hatte ein Unbekannter angekündigt, dort Polizisten zu töten. Daraufhin wurden Touristen in Sicherheit gebracht und Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Am Mittag teilte der Präfekt der Region mit, der Verdächtige habe den Klosterberg verlassen. Der Mont St. Michel werde am Nachmittag wieder für Besucher geöffnet.



Der Mont-Saint-Michel ist eine der größten Touristenattraktionen Frankreichs. Er gehört zum Unesco-Kulturerbe und besteht aus einer Gemeinde mit 33 Einwohnern. Auf der felsigen Insel befinden sich Hotels sowie das weltberühmte Kloster im normannischen Baustil. Jährlich kommen etwa 3,5 Millionen Besucher.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.