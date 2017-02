Mord an deutscher Geisel Bundesregierung verurteilt Enthauptung als abscheulich

Die Yacht des deutschen Seglers, der von der Terrorgruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen entführt wurde. (dpa/picture-alliance/Wesmincom / Handout)

Die Bundesregierung hat die Ermordung einer deutschen Geisel durch die Extremistenorganisation Abu Sayyaf auf den Philippinen scharf verurteilt.

Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, die abscheuliche Tat zeige ein weiteres Mal, wie gewissenlos und unmenschlich die Terroristen vorgingen. Alle müssten nun zusammenstehen und den Kampf gegen die Dschihadisten führen. Auch die philippinische Regierung verurteilte die "barbarische Enthauptung" des Opfers.



Abu Sayyaf hatte zuvor ein Enthauptungsvideo veröffentlicht. Am Sonntag war ein Ultimatum der Extremisten abgelaufen, in dem sie Lösegeld für den Deutschen gefordert hatten. Der Segler und seine Begleiterin waren im November auf einer Segeltour vor Malaysia überfallen worden. Bereits damals wurde die Frau ermordet.