Der Investigativ-Reporter der Süddeutschen Zeitung, Bastian Obermayer, fühlt sich angesichts des Mordes an dem slowakischen Reporter Jan Kuciak in seiner täglichen Arbeit zunehmend unwohl.

Ein ungutes Gefühl schleiche sich in den Berufsalltag ein, sagte Obermayer im Deutschlandfunk. Generell vertraue man aber auf die Tatsache, dass Journalisten in Deutschland lange nichts geschehen sei. Obermayer recherchierte 2016 zu den sogenannten Panama Papers, die weltweite Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung im großen Stil belegen. Der Journalist äußerte die Besorgnis, dass nach den Morden an Jan Kuciak und im vergangenen Oktober an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia die Presse in Europa zu Freiwild werde. Der Journalistenberuf werde immer ungemütlicher. Obermayer betonte aber, dass die meisten Reporter nicht in Gefahr seien. Lebensbedrohend werde es, wenn man zu mächtigen Männern, die offenbar mit der Unterwelt zu tun hätten, recherchiere.



Kuciak und seine Verlobte waren in ihrem Haus im slowakischen Bratislava erschossen worden. Der 27-jährige Journalist hatte zu Steuerhinterziehung recherchiert.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.