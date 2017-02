Mord an Kim Jong Nam Malaysia droht nordkoeanischem Diplomaten mit Haftbefehl

Die malaysische Polizei teilt ihre Ermittlungsergebnisse im Mordfall Kim Jong Nam mit. (AFP / Mohd Rasfan)

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Malaysia einem nordkoreanischen Diplomaten mit Haftbefehl gedroht.

Sollte der zweite Sekretär der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur nicht freiwillig mit den Ermittlern zusammenarbeiten, werde man weitere Schritte einleiten, sagte der zuständige Polizeichef. Neben dem Diplomaten wird gegen mehrere weitere Nordkoreaner ermittelt. Zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien sowie ein Nordkoreaner befinden sich in Haft.



Kim Jong Nam war vergangene Woche am Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden und starb wenig später. Südkorea vermutet die nordkoreanische Regierung hinter der Tat.