Ein halbes Jahr nach dem Mord in Malta an der regierungskritischen Journalistin Galizia hat die EU-Kommission eine lückenlose und zügige Aufklärung verlangt.

Die maltesischen Behörden müssten die Ermittlungen so lange fortsetzen, bis die Verantwortlichen des Verbrechens gefunden seien, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Die EU erwarte eine unabhängige und gründliche Untersuchung. Der Autorenverband Pen International hatte zuvor in einem offenen Brief von mehr als 250 Schriftstellern und Journalisten eine schleppende Aufklärung des Verbrechens kritisiert.



Galizia war Mitte Oktober bei der Explosion einer Autobombe in Malta getötet worden. Sie war zuvor unter anderem an der Auswertung der sogenannten Panama-Papers über Steuerhinterziehung beteiligt. Journalisten aus aller Welt haben sich zusammengeschlossen, um ihre Recherchen fortzuführen. Auch die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, NDR und WDR beteiligen sich daran.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.