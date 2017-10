Die Regierung in Malta hat eine Million Euro für die Aufklärung des Anschlags auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia ausgesetzt.

Man sei entschlossen, die Täter vor Gericht zu bringen, hieß es in einer Mitteilung. Die Journalistin war letzte Woche durch eine Bombenexplosion in ihrem Fahrzeug getötet worden. Morgen wollen in der maltesischen Hauptstadt Valletta tausende Menschen für eine rasche Aufklärung und gegen Korruption im politischen System demonstrieren.