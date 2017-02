Mordfall Kim Jong Nam Malaysia zieht Botschafter aus Nordkorea zurück

Kim Jong-Nam, der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un (AFP / Jung Yeon-Je)

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Malaysia seinen Botschafter aus Pjönjang zurückgerufen.

Wie das Außenministerium in Kuala Lumpur mitteilte, wurde zudem der nordkoreanische Botschafter einbestellt. In dem Gespräch sei es um dessen Anschuldigungen gegangen, dass die malaysische Regierung in dem Fall etwas verberge. - Kim Jong Nam war vergangene Woche am Flughafen von Kuala Lumpur vermutlich mit Gift besprüht worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die genaue Todesursache steht auch nach der Obduktion noch nicht fest. Südkorea vermutet die nordkoreanische Regierung hinter der Tat.