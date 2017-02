Zudem würden drei weitere Nordkoreaner gesucht, von denen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse in dem Fall erhoffen.

Der 45-jährige Halbbruder Kim Jong Nam wurde am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet. Südkoreanischen Medien zufolge sprühten ihm die Täter Gift ins Gesicht, bevor er an Bord einer Maschine nach Macau gehen wollte. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Bizarre Detais der Ermittlungen

Vier Verdächtige wurden bereits festgenommen: ein 46-jähriger Nordkoreaner, eine 25-jährige Frau mit indonesischem Pass und ihr malaysischer Freund sowie eine 28-jährige Verdächtige mit vietnamesischem Pass. Bei den Ermittlungen kommen immer bizarrere Details zutage. Die festgenommene Indonesierin sagte der Polizei, ihr sei weisgemacht worden, sie sei bei der versteckten Kamera. Sie habe Kim Jong Nam somit unwissentlich mit einer giftigen Substanz besprüht, sagte der indonesische Polizeichef Tito Karnavian unter Berufung auf die Ermittler.

Der 45-jährige Kim Jong Nam war der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter. In der nordkoreanischen Herrscherdynastie gab es bereits mehrfach Mordfälle. Ein Onkel Kim Jong Uns wurde hingerichtet, auch eine Tante wurde getötet. Außerdem ließ der junge nordkoreanische Diktator Verteidigungsminister Hyon Yong Chol hinrichten.

