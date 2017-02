Mordfall Kim Jong Nam Verdächtige dachte angeblich an Fernsehstreich

Die malaysische Polizei teilt ihre Ermittlungsergebnisse im Mordfall Kim Jong Nam mit. (AFP / Mohd Rasfan)

Eine tatverdächtige Frau im Fall des mutmaßlich ermordeten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat angegeben, umgerechnet rund 85 Euro dafür erhalten zu haben, dem Mann ein Tuch durch das Gesicht zu wischen.

Die 25-Jährige Indonesierin macht geltend, ihr sei erklärt worden, dass es sich um einen Fernsehstreich handele. Bei der Obduktion der Leiche waren Spuren eines Chemie-Kampfstoffs gefunden worden. Die Frau machte ihre Angaben gegenüber Beamten der indonesischen Botschaft in Malaysia, wo sie in Gewahrsam sitzt.



Polizeiangaben zufolge war Kim Jong Nam auf dem Flughafen von Kuala Lumpur das Gift ins Gesicht gerieben worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Neben der Indonesierin sind in den vergangenen Tagen zwei weitere Personen festgenommen worden. Vermutet wird, dass Nordkorea die Tat in Auftrag gegeben hat.