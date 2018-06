Der Verdächtige im Mordfall Susanna ist nach Angaben von Bundesinnenminister Seehofer wieder in Deutschland. Er sei darüber froh, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. So könne das Ermittlungsverfahren gegen Ali B. schnell vorangetrieben werden.

Mit einer Lufthansa-Maschine war der 20-Jährige von der nordirakischen Stadt Erbil nach Frankfurt am Main geflogen worden. Von dort aus sollte er zur Vernehmung gebracht werden. Zuständig ist das Polizeipräsidium Westhessen mit Sitz in Wiesbaden. Morgen soll der Iraker dem Haftrichter vorgeführt werden. Er steht im Verdacht, die am vergangenen Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefundene Jugendliche in der Nacht vom 22. zum 23. Mai vergewaltigt und anschließend getötet zu haben. Der Mann hatte sich zunächst mit seiner ganzen Familie in den Nordirak absetzen können und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.