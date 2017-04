Ermittler haben in Ostthürigen das Haus eines ehemaligen Wachmanns des NS-Vernichtungslagers Auschwitz durchsucht.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera mitteilte, wurde jedoch kein belastendes Beweismaterial gefunden. Anlass der Durchsuchung sei Mordverdacht gewesen. Nun werde nach Anhaltspunkten in vergleichbaren Verfahren sowie Zeitzeugen gesucht, die Angaben zu Taten des Beschuldigten machen können.

Der Mann ist 95 Jahre alt und war den Angaben zufolge von 1942 bis 1945 KZ-Aufseher.



Die Vorermittlungen wurden von der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg geführt. Anschließend übergab sie das Verfahren der Anklagebehörde in Gera.