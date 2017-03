Die Polizei fahndet nach einem 19-Jährigen, der möglicherweise einen Grundschüler in Nordhrein-Wetsfalen erstochen hat.

Der Mann soll ein Video ins Darknet gestellt haben, auf dem er sich mit dem Mord an einem neunjährigen Nachbarsjungen brüstet. Ein Nutzer des Darknet entdeckte das Video und rief die Polizei. Auch Im frei zugänglichen Netz sind laut Polizei inzwischen Fotos vom Tatort gelandet.



Der Junge war gestern Abend tot im Keller des Hauses in Herne gefunden worden, in dem der 19-Jährige wohnt. Die Polizei rief zu Vorsicht auf. Der Gesuchte trägt offenbar Tarnkleidung.