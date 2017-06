Morgan Freeman wird 80 Die Stimme Gottes

Lange Zeit hielt sich Morgan Freeman mit Hilfsarbeiten in New York über Wasser und stieg erst Ende der 1980er-Jahre in die obersten Schauspiel-Sphären auf. Einer der Höhepunkte seiner anschließenden Hollywoodkarriere war, dass sich Nelson Mandela Freeman als seinen Darsteller wünschte.

Von Nicole Markwald