Die österreichische Regierung will zahlreiche Imame ausweisen und sieben Moscheen schließen. Das teilte Bundeskanzler Kurz in Wien mit. Es gehe zum einen um eine türkisch-nationalistische Moschee in Wien und zum anderen um eine Gruppe arabischer Religionsgemeinschaften, die sechs Moscheen betreibe.

Die Maßnahmen betreffen vor allem Vereine und Moscheen, die der Türkisch-Islamischen Union in Österreich, Atib, nahestehen. Sie sollen gegen die verbotene Auslandsfinanzierung verstoßen haben sowie gegen die - Zitat - "positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat".



Atib steht schon länger in der Kritik, vor allem wegen türkischen Nationalismusverdachts. Zuletzt sorgte eine Kriegsinszenierung mit uniformierten Kindern in einer Atib-Moschee in Wien für Schlagzeilen. Auch geht es um Aktivitäten der rechtsextremen Grauen Wölfe in Moscheen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.